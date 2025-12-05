Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере - РИА Новости, 05.12.2025
11:14 05.12.2025
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
индия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", куданкулам, атомстройэкспорт, ввэр-1000
Индия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Куданкулам, Атомстройэкспорт, ВВЭР-1000
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере

Лихачев: РФ и Индия обсуждают новые площадки для проектов в атомной сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Да, сейчас идут переговоры о новых площадках", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, будут ли новые тендеры с Индией в атомной сфере.
Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России
ИндияРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КуданкуламАтомстройэкспортВВЭР-1000
 
 
