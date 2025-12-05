https://ria.ru/20251205/likhachev-2059993871.html
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере - РИА Новости, 05.12.2025
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:14:00+03:00
2025-12-05T11:14:00+03:00
2025-12-05T11:14:00+03:00
индия
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
куданкулам
атомстройэкспорт
ввэр-1000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059988492_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_3896a78bfcaae3808ad8f56c44bbc4fb.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2059972349.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059988492_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a13ea90fd49ed7c63b91f3dd5983420b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", куданкулам, атомстройэкспорт, ввэр-1000
Индия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Куданкулам, Атомстройэкспорт, ВВЭР-1000
Лихачев рассказал о переговорах по новым площадкам в атомной сфере
Лихачев: РФ и Индия обсуждают новые площадки для проектов в атомной сфере