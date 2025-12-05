Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 05.12.2025 (обновлено: 15:28 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/lavrov-2060103114.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати оценками последнего развития событий вокруг украинского кризиса ,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:22:00+03:00
2025-12-05T15:28:00+03:00
в мире
россия
египет
ближний восток
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060101454.html
россия
египет
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, египет, ближний восток, сергей лавров
В мире, Россия, Египет, Ближний Восток, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Украине

МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Египта развитие ситуации на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати оценками последнего развития событий вокруг украинского кризиса , сообщил в пятницу МИД России.
"По просьбе Абдельати российский министр поделился оценками последнего развития событий вокруг украинского кризиса", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, включая торговые отношения, и обстановку дел на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить свои интересы
15:17
 
В миреРоссияЕгипетБлижний ВостокСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала