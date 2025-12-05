https://ria.ru/20251205/laporta-2059923945.html
"Барселона" не будет называть стадион в честь Месси
"Барселона" не будет называть стадион в честь Месси
"Барселона" не будет называть стадион в честь Месси
Стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу" не будет переименован в честь бывшего футболиста клуба Лионеля Месси, заявил президент "сине-гранатовых" Жоан...
"Барселона" не будет называть стадион в честь Месси
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу" не будет переименован в честь бывшего футболиста клуба Лионеля Месси, заявил президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.
"Мы поставим ему памятник, как и другим игрокам, которые вошли в историю клуба: (Ладиславу) Кубале и (Йохану) Кройфу. Он ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории. Чествование должно состояться в тот момент, когда мы сможем по-настоящему поблагодарить его за все, что он сделал для "Барсы". Отдать дань уважения на переполненном "Камп Ноу", где соберется 105 тысяч человек, - это будет поистине особенное событие", - приводит слова Лапорты
Mundo Deportivo.
"Мы пока не решили по памятнику, еще не знаем, одобрят ли нам его. У нас другие приоритеты. Мы подумаем над тем, как отдать дань уважения, когда работы на "Камп Ноу" будут завершены. Мы обсуждали возможность назвать стадион его именем на заседании совета директоров, но посчитали это нецелесообразным", - добавил он.
Месси
38 лет, он является воспитанником "Барселоны
", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов
. В 2021 году он перешел во французский "Пари Сен-Жермен
", а летом 2023 года перебрался в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS
) "Интер Майами
". В составе сборной Аргентины
Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".