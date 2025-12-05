Посольство России на Кубе дало рекомендации, как обезопасить себя от денге

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе рекомендует россиянам пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду из-за вирусов чикунгунья и денге, предупредили в дипмиссии РФ.

В посольстве подчеркнули, что прямой угрозы для россиян, отправляющихся отдыхать на остров, нет, но им следует соблюдать определенные меры безопасности.