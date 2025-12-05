Посольство России на Кубе дало рекомендации, как обезопасить себя от денге

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе рекомендует россиянам пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду из-за вирусов чикунгунья и денге, предупредили в дипмиссии РФ.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что около 1500 российских туристов находится в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. От вирусов, атаковавших остров, уже умерло минимум 33 человека, из них 21 - дети. Канал утверждает, что не меньше 14 россиян успели перенести недуг в лёгкой форме в прошлом месяце во время отпуска. Роспотребнадзор РФ отправил официальный запрос для проверки этих данных.
"По информации министерства здравоохранения Кубы, в настоящее время тропические лихорадки денге и чикунгунья распространены практически по всей территории республики. При этом отмечаем, что в зонах массового отдыха зарубежных туристов местными властями регулярно проводится фумигационная обработка. Тем не менее посольство настоятельно рекомендует прибывающим на отдых российским гражданам пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и избегать посещения мест со стоячей пресной водой", - рассказали в посольстве газете "Известия".
В посольстве подчеркнули, что прямой угрозы для россиян, отправляющихся отдыхать на остров, нет, но им следует соблюдать определенные меры безопасности.