Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предварительные итоги 2025 года по реализации инициатив, направленных на развитие образования в республике, а также задачи, стоящие перед системой образования Карачаево-Черкесии, обсудили на рабочей встрече министр просвещения России Сергей Кравцов и глава региона Рашид Темрезов.

Встреча состоялась в пятницу в Москве. Среди вопросов – реализация мероприятий в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья", в частности, динамика модернизации инфраструктуры школ и детских садов, ход строительства новых образовательных объектов и обновление учебной среды.

"Благодаря президенту России, личной поддержке Сергея Сергеевича и всей команды Минпросвещения России с начала реализации госпрограммы модернизации школьных систем образования на территории республики до конца года будет модернизирована инфраструктура 63 школ и 2 садиков. Кроме того, мы продолжаем строительство новых школ в с. Дружба, п. Архыз, аулах Адыге-Хабль и Хабез, а также пристройки на 400 мест к школе №6 г. Черкесска и детского сада в п. Архыз", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, глава региона рассказал министру о проводимой в год 80-летия Победы и Года защитника Отечества работе по патриотическому воспитанию школьников и проведению мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и ее героев. Отдельным блоком обсудили вопросы, касающиеся кадрового потенциала отрасли, развития среднего профессионального образования, допобразования и поддержки одарённых детей.

Темрезов поблагодарил Кравцова за внимание к республике и системную поддержку реализуемых инициатив.