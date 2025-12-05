Рейтинг@Mail.ru
Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР
Карачаево-Черкесская Республика
 
18:23 05.12.2025
Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР
2025
Карачаево-Черкесская Республика
Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР

Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в Карачаево-Черкесии

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Рашид Темрезов/Max
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предварительные итоги 2025 года по реализации инициатив, направленных на развитие образования в республике, а также задачи, стоящие перед системой образования Карачаево-Черкесии, обсудили на рабочей встрече министр просвещения России Сергей Кравцов и глава региона Рашид Темрезов.
Встреча состоялась в пятницу в Москве. Среди вопросов – реализация мероприятий в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья", в частности, динамика модернизации инфраструктуры школ и детских садов, ход строительства новых образовательных объектов и обновление учебной среды.
"Благодаря президенту России, личной поддержке Сергея Сергеевича и всей команды Минпросвещения России с начала реализации госпрограммы модернизации школьных систем образования на территории республики до конца года будет модернизирована инфраструктура 63 школ и 2 садиков. Кроме того, мы продолжаем строительство новых школ в с. Дружба, п. Архыз, аулах Адыге-Хабль и Хабез, а также пристройки на 400 мест к школе №6 г. Черкесска и детского сада в п. Архыз", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, глава региона рассказал министру о проводимой в год 80-летия Победы и Года защитника Отечества работе по патриотическому воспитанию школьников и проведению мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и ее героев. Отдельным блоком обсудили вопросы, касающиеся кадрового потенциала отрасли, развития среднего профессионального образования, допобразования и поддержки одарённых детей.
Темрезов поблагодарил Кравцова за внимание к республике и системную поддержку реализуемых инициатив.
"Договорились продолжить совместную работу для создания современной образовательной среды во всех уголках Карачаево-Черкесии", – написал глава республики.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Темрезов: КЧР едина в поддержке наших защитников и жителей новых регионов
11:59
 
Карачаево-Черкесская Республика
 
 
