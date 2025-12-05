https://ria.ru/20251205/kostin-2060096664.html
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны - РИА Новости, 05.12.2025
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны
Глава ВТБ Андрей Костин предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны, которым требуются рупии, чтобы снизить дисбаланс в торговле. Об этом он... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:06:00+03:00
2025-12-05T15:06:00+03:00
2025-12-05T15:06:00+03:00
экономика
россия
индия
иран
андрей костин (банкир)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_7ce84ea65028cbc7d62da1f91e5558b6.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060093134.html
россия
индия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_fe83e1075a32fba724e79a6e095c7da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, иран, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Индия, Иран, Андрей Костин (банкир)
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны
Глава ВТБ Костин предложил подключить третьи страны к расчетам России и Индии