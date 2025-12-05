Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны - РИА Новости, 05.12.2025
15:06 05.12.2025
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны
Глава ВТБ предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны
Глава ВТБ Андрей Костин предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны, которым требуются рупии, чтобы снизить дисбаланс в торговле. Об этом он... РИА Новости, 05.12.2025
экономика
россия
индия
иран
андрей костин (банкир)
экономика, россия, индия, иран, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Индия, Иран, Андрей Костин (банкир)
© РИА Новости / Евгений Биятов
Андрей Костин
Андрей Костин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил подключить к расчетам России и Индии третьи страны, которым требуются рупии, чтобы снизить дисбаланс в торговле. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума.
"У нас есть разные варианты. При нынешнем дисбалансе мы ищем те страны, которые сегодня, напротив, имеют положительный торговый баланс, и которым требуются закупки здесь. В частности, тот же Иран, допустим, он закупает рис здесь, и ему тоже нужны рупии. Арабские страны закупают рупии. Поэтому это рынок, который сегодня позволяет, я бы сказал, нивелировать дисбаланс в нашей торговле", - сказал банкир.
Костин также отметил, что если торговый баланс будет более взвешенный, "то будет еще проще".
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
ЭкономикаРоссияИндияИранАндрей Костин (банкир)
 
 
