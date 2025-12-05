СМИ раскрыли, что произошло в мире из-за "корабля пришельцев"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Странное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Странное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Daily Star

"В последние недели по всему миру проходят масштабные учения по защите нашей планеты. Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS", — говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи отметил, что в учениях используются системы обмена данными, которые предназначены для изучения и анализа "высокоскоростных объектов с негравитационным ускорением". По его мнению, под этим обозначением скрывается именно "инопланетный корабль".

В публикации также упоминается, что ученые фиксировали различные "противоречащие законам физики" детали объекта 3I/ATLAS: твердые струйные выбросы, или антихвост, необъяснимые пульсации, устойчивое негравитационное ускорение, которое не соответствует естественным моделям.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.