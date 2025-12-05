Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло в мире из-за "корабля пришельцев"
18:08 05.12.2025 (обновлено: 18:36 05.12.2025)
СМИ раскрыли, что произошло в мире из-за "корабля пришельцев"
СМИ раскрыли, что произошло в мире из-за "корабля пришельцев" - РИА Новости, 05.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло в мире из-за "корабля пришельцев"
Странное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Daily РИА Новости, 05.12.2025
в мире, япония, сша, австралия, европейское космическое агентство
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Странное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Daily Star.
"В последние недели по всему миру проходят масштабные учения по защите нашей планеты. Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS", — говорится в публикации.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
1 декабря, 19:23
Как утверждается в статье, Европейское космическое агентство активировало всю триаду планетарной обороны. Вслед за этим Япония провела учения в ускоренном режиме, а Космические силы США провели репетицию отслеживания орбитального полета на большой высоте. В свою очередь, Австралия, Южная Корея и Бразилия также активно участвуют в совместных тренировках.
Кроме того, автор статьи отметил, что в учениях используются системы обмена данными, которые предназначены для изучения и анализа "высокоскоростных объектов с негравитационным ускорением". По его мнению, под этим обозначением скрывается именно "инопланетный корабль".
В публикации также упоминается, что ученые фиксировали различные "противоречащие законам физики" детали объекта 3I/ATLAS: твердые струйные выбросы, или антихвост, необъяснимые пульсации, устойчивое негравитационное ускорение, которое не соответствует естественным моделям.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил яркость при подлете к Земле
30 ноября, 04:48
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияСШААвстралияЕвропейское космическое агентство
 
 
