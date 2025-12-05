https://ria.ru/20251205/konflikt-2060201596.html
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, такое мнение выразил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в... РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
василий небензя
украина
россия
2025
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Джулиано: украинцы хотели бы завершения конфликта, но не могут заявить об этом