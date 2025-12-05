Рейтинг@Mail.ru
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 05.12.2025
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, такое мнение выразил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
василий небензя
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, Василий Небензя
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

Джулиано: украинцы хотели бы завершения конфликта, но не могут заявить об этом

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, такое мнение выразил журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в соцсети X.
"Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют", — отметил он.
Военные финской армии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Финляндии признали тяжелую правду о военной помощи Киеву
14:45
Джулиано также добавил, что это стало частью "ужасающей реальности" полицейского государства, созданного главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В прошлую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийООНВасилий Небензя
 
 
