"Висит на волоске". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Коррупционные скандалы на Украине могут стать началом конца для Владимира Зеленского, пишет испанское издание Rebelion.
"В условиях военного истощения, после почти четырех лет конфликта, в котором Украина уже проиграла, легитимность его руководства висит на волоске", — говорится в публикации.
В статье упоминается, что Зеленский пообещал "полную реорганизацию" своей администрации после отставки главы его офиса Андрея Ермака, которая по мнению автора, произошла в критический для Украины момент.
Автор материала выразил сомнение в том, что "перезагрузка" сможет спасти Зеленского. По его мнению, это, напротив, может "ускорить его падение".
"Ключевыми будут ближайшие дни; новые отставки могут погубить его", — резюмировал он.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику. По данным источников, мнение о том, что чиновника нужно уволить, в последнее время высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров. Как пишет издание, некоторые члены команды Зеленского состояли в "революционном" чате, где координировали свои действия, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее лидер киевского режима подписал указ о его увольнении. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило эту информацию, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.