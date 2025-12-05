https://ria.ru/20251205/knigi-2060069164.html
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоялось награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоялось награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные люди".
Победители в трех номинациях были определены путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов, участников программы "Книжные люди" на "Радио Москвы".
Лауреатом в номинации "Современная художественная книга" стал роман Алексея Варламова "Одсун".
В категории "Современная нон-фикшн книга" победил "Речфлот" Алексея Иванова.
Победителями в номинации "Современная художественная и познавательная книга для детей" стали два издания: "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича, Анны Богдановой издательства "Пешком в историю" и "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко и Полины Шевчук издательства "Альпина Дети".
Церемония награждения началась с номинации "Человек книги". Победу в ней присудили Елене Ногиной, директору Российской книжной палаты, комплекса Российская государственная библиотека.
Всего в программе "Книжные люди" приняли участие более 60 экспертов – писатели, издатели, редакторы, переводчики, полиграфисты, библиотекари, книготорговцы, литературные критики, блогеры. Они порекомендовали более 400 книг современных авторов от 63 российских издательств.