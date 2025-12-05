Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"

© Предоставлено организаторами премии "Книжные люди" Премия "Книжные люди"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоялось награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные люди".

Победители в трех номинациях были определены путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов, участников программы "Книжные люди" на "Радио Москвы".

Лауреатом в номинации "Современная художественная книга" стал роман Алексея Варламова "Одсун".

В категории "Современная нон-фикшн книга" победил "Речфлот" Алексея Иванова.

Победителями в номинации "Современная художественная и познавательная книга для детей" стали два издания: "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича, Анны Богдановой издательства "Пешком в историю" и "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко и Полины Шевчук издательства "Альпина Дети".

Церемония награждения началась с номинации "Человек книги". Победу в ней присудили Елене Ногиной, директору Российской книжной палаты, комплекса Российская государственная библиотека.