Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
Искусство
Культура
 
09:01 05.12.2025 (обновлено: 14:01 05.12.2025)
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди" - РИА Новости, 05.12.2025
Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"
В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоялось награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные... РИА Новости, 05.12.2025
культура
книги
российская государственная библиотека
алексей варламов
алексей иванов
новости культуры
что почитать
книги, российская государственная библиотека, алексей варламов, алексей иванов, новости культуры, что почитать
Культура, Книги, Российская государственная библиотека, Алексей Варламов, Алексей Иванов, Новости культуры, что почитать

Названы Лауреаты первой премии "Книжные люди"

Премия Книжные люди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоялось награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные люди".
Победители в трех номинациях были определены путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов, участников программы "Книжные люди" на "Радио Москвы".
Лауреатом в номинации "Современная художественная книга" стал роман Алексея Варламова "Одсун".
В категории "Современная нон-фикшн книга" победил "Речфлот" Алексея Иванова.
Победителями в номинации "Современная художественная и познавательная книга для детей" стали два издания: "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича, Анны Богдановой издательства "Пешком в историю" и "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко и Полины Шевчук издательства "Альпина Дети".
Церемония награждения началась с номинации "Человек книги". Победу в ней присудили Елене Ногиной, директору Российской книжной палаты, комплекса Российская государственная библиотека.
Всего в программе "Книжные люди" приняли участие более 60 экспертов – писатели, издатели, редакторы, переводчики, полиграфисты, библиотекари, книготорговцы, литературные критики, блогеры. Они порекомендовали более 400 книг современных авторов от 63 российских издательств.
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
Вчера, 08:00
 
Культура
 
 
