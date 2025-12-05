Глава индийского центра рассказал о проекте индуистского храма в Москве

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все необходимые для строительства первого индуистского храма в Москве документы поданы в соответствующие ведомства и уже рассматриваются, сообщил РИА Новости президент Индийского бизнес альянса (IBA) и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

В июне 2024 года Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в Коммунарке первый мандир – индуистский храм. По его словам, храм будет предназначен для посещения индуистами всех направлений, прибывающими в столицу, а в его комплекс предполагается включить культурный центр, в котором можно будет ознакомиться с историей и традиционными практиками Индии и индуизма.

"На сегодняшний день все необходимые документы поданы в соответствующие ведомства, и проект проходит установленную процедуру рассмотрения. Мы находимся на стадии согласований, которые реализуются в полном соответствии с российскими нормативными требованиями. Как только будет получено официальное разрешение, мы сможем объявить точные сроки начала строительных работ", – сказал собеседник агентства.

Процесс, по его словам, продвигается поступательно, при соблюдении всех процедур, предусмотренных для таких объектов.