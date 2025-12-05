Рейтинг@Mail.ru
19:04 05.12.2025
ГК "Полипласт" поддержит хоккей в Оренбургской области
ГК "Полипласт" поддержит хоккей в Оренбургской области
МОСКВА, 5 дек - пресс-служба ГК "Полипласт". В пятницу в Орске состоялась встреча губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и председателя совета директоров ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова с руководством и игроками хоккейного клуба "Южный Урал". В рамках встречи состоялось обсуждение планов по развитию хоккея в регионе.
ХК "Южный Урал" является визитной карточкой Орска и всей Оренбургской области, поэтому было принято решение о долгосрочном сотрудничестве региона и компании "Полипласт", которая активно развивает и поддерживает отечественный хоккей.
"Для нашей компании важно, чтобы развитие спорта стало системной, долгосрочной работой. Мы верим, что, поддерживая детско-юношеский спорт, мы помогаем детям расти сильными, смелыми, уметь работать в команде и идти к поставленной цели", - заявил Шамсутдинов.
В частности, сотрудничество коснется вопросов развития и модернизации материально-технической базы, популяризации хоккея среди жителей региона, особенно среди подрастающего поколения, воспитания талантливых хоккеистов, а также улучшения сервиса для болельщиков.
Стороны выразили уверенность, что совместные усилия позволят укрепить позиции "Южного Урала" в профессиональном хоккее и повысить интерес к спорту среди жителей, создадут комфортные условия для занятий хоккеем для детей и подростков.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
