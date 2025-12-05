Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании - РИА Новости, 05.12.2025
15:57 05.12.2025 (обновлено: 16:53 05.12.2025)
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании - РИА Новости, 05.12.2025
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании
Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил к 4,5 годам колонии местную жительницу за хищение свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, РИА Новости, 05.12.2025
происшествия, свердловская область, первоуральск
Происшествия, Свердловская область, Первоуральск
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании

Жительницу Урала осудили за хищение 18 млн рублей у управляющей компании

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/ЕTelegramЕлена Сабирова, обвиняемая в хищении свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, в зале суда
Елена Сабирова, обвиняемая в хищении свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/ЕTelegram
Елена Сабирова, обвиняемая в хищении свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, в зале суда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил к 4,5 годам колонии местную жительницу за хищение свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Осужденная, будучи фактическим руководителем управляющей организации, обслуживающей многоквартирные дома в Первоуральске, с октября 2017 года по декабрь 2023 года похитила денежные средства предприятия на сумму свыше 18,1 миллиона рублей", — рассказали в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, Елене Сабировой вменяли мошенничество в особо крупном размере.
"Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей", — уточнила пресс-служба.
При этом Сабирова периодически меняла наименования организации, ее юридический адрес, подконтрольных ей руководителей. Свою вину она не признала.
"Первоуральский городской суд с учетом наличия в ее действиях рецидива преступлений назначил виновной наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Как уточнила объединенная пресс-служба судов региона, ранее Сабирова была судима за мошенничество в сфере коммунальных услуг.
ПроисшествияСвердловская областьПервоуральск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
