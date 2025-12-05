Рейтинг@Mail.ru
Судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной
16:40 05.12.2025
Судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной
Судьба 285 человек из курского приграничья после вторжения ВСУ остается неизвестной, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.12.2025
2025
Хинштейн: судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной

Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске
Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске. Архивное фото
КУРСК, 5 дек – РИА Новости. Судьба 285 человек из курского приграничья после вторжения ВСУ остается неизвестной, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Судьба 285 (жителей приграничья региона – ред.) , к сожалению, пока остается для нас, увы, неизвестной", - заявил Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ
