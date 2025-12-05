https://ria.ru/20251205/khinshteyn-2060146148.html
Судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной
Судьба 285 человек из курского приграничья остается неизвестной
Судьба 285 человек из курского приграничья после вторжения ВСУ остается неизвестной, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.12.2025
александр хинштейн
вооруженные силы украины
александр хинштейн, вооруженные силы украины
Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
