СМИ: достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС
СМИ: достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС - РИА Новости, 05.12.2025
СМИ: достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС
США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению палестинского движения ХАМАС, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
КАИР, 5 дек — РИА Новости.
США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению палестинского движения ХАМАС, передает
телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Посредники и Вашингтон в ходе контактов добились прогресса по второму этапу соглашения по Газе. Достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению движения ХАМАС, подразумевается тяжелое вооружение", — говорится в сообщении.
По словам собеседников телеканала, Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для сектора Газа, а ХАМАС выражает готовность отказаться от власти в полуэксклаве.
Вскоре возможно объявление о формировании временных международных сил стабилизации в секторе Газа, добавили источники.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В соответствии с ним ХАМАС освободило всех 20 заложников, которых удерживало в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
ХАМАС также должно вернуть останки 28 заложников, погибших в плену. Пока что Израиль получил и опознал 27 тел.