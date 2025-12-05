СМИ: достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС

КАИР, 5 дек — РИА Новости. США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению палестинского движения ХАМАС, США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению палестинского движения ХАМАС, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Посредники и Вашингтон в ходе контактов добились прогресса по второму этапу соглашения по Газе. Достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению движения ХАМАС, подразумевается тяжелое вооружение", — говорится в сообщении.

По словам собеседников телеканала, Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для сектора Газа, а ХАМАС выражает готовность отказаться от власти в полуэксклаве.

Вскоре возможно объявление о формировании временных международных сил стабилизации в секторе Газа, добавили источники.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В соответствии с ним ХАМАС освободило всех 20 заложников, которых удерживало в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.