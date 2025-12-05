Хакеры стали меньше интересоваться банками

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Компании из российского финансового сектора стали меньше интересовать хакеров, теперь они чаще атакуют самые разные предприятия, рассказали РИА Новости в Angara Security.

"По данным исследования Angara MTDR, основанного на расследованных инцидентах за 2024 год — первое полугодие 2025 года, произошло значительное смещение интересов киберпреступников. Если ранее главной мишенью был финансовый сектор, то сегодня злоумышленники атакуют предприятия самых разных сфер, включая госсектор, ИТ, промышленность, строительство и логистику", — сказали в компании.

Там отметили, что финансовый и IT-сектор поделили первое место в отраслевом рейтинге по доле расследованных инцидентов — на них приходится по 17 процентов. Третье место занял государственный сектор с долей в 14 процентов.

Интерес хакеров сместился и на другие отрасли. Так, на сферу строительства и инжиниринга, а также на производство и промышленность пришлось по десять процентов инцидентов, а на транспорт и логистику и недвижимость и управление активами — по семь процентов.

"Отраслевая структура инцидентов продолжает пополняться новыми компаниями из различных сегментов экономики. Несколько лет назад "Финансы и страхование" были лидерами ввиду высокой привлекательности банковских систем. Сегодня эта отрасль наилучшим образом адаптировалась благодаря жесткому регулированию, инвестициям самих банков в защитные меры и высокой зрелости при обмене информацией об атаках внутри индустрии", — прокомментировал эти данные директор Центра киберустойчивости AngaraMTDR Артем Грибков.