Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India - РИА Новости, 05.12.2025
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:09:00+03:00
2025-12-05T15:09:00+03:00
2025-12-05T15:58:00+03:00
Церемония запуска телеканала RT India
Путин вместе с Маргаритой Симоньян дал старт вещанию RT в Индии.
2025-12-05T15:09
true
PT0M22S
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели
2025-12-05T15:09
true
PT0M40S
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
Путин вместе с Симоньян дали старт вещанию RT в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.
«
"Мы запускаем канал Russia Today в Индии — RT India. Это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия".
Владимир Путин
президент России
Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире:
«
"Я очень рассчитываю, что Russia Today поможет не только показать Россию сегодняшнего дня, но и поможет сориентировать наши общества по приоритетным проблемам и направлениям нашего взаимодействия".
Владимир Путин
президент России
Путин подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств:
«
"Russia Today — это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей".
Владимир Путин
президент России
Президент отметил эффективность RT и пожелал телеканалу успехов, Симоньян в ответ поблагодарила его.
В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.