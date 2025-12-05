Рейтинг@Mail.ru
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
15:09 05.12.2025 (обновлено: 15:58 05.12.2025)
Путин и Симоньян дали старт вещанию канала RT India
Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.
в мире
россия
индия
владимир путин
маргарита симоньян
визит путина в индию — 2025
россия
индия
Церемония запуска телеканала RT India
Путин вместе с Маргаритой Симоньян дал старт вещанию RT в Индии.
в мире, россия, индия, владимир путин, маргарита симоньян, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.
"Мы запускаем канал Russia Today в Индии — RT India. Это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире:
"Я очень рассчитываю, что Russia Today поможет не только показать Россию сегодняшнего дня, но и поможет сориентировать наши общества по приоритетным проблемам и направлениям нашего взаимодействия".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств:
"Russia Today — это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент отметил эффективность RT и пожелал телеканалу успехов, Симоньян в ответ поблагодарила его.

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

Логотип телеканала RT (Russia Today)
Песков поздравил RT с началом вещания в Индии
13:27
 
В мире Россия Индия Владимир Путин Маргарита Симоньян Визит Путина в Индию — 2025
 
 
