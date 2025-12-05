Рейтинг@Mail.ru
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX - РИА Новости, 05.12.2025
14:03 05.12.2025 (обновлено: 21:52 05.12.2025)
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX
Канал "Кремль Новости" в МАХ стал первым миллионником на национальной платформе, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX

РИА Новости: канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Канал "Кремль Новости" в МАХ стал первым миллионником на национальной платформе, выяснил корреспондент РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Число подписчиков канала достигло 1 009 953 человек. Первый пост был опубликован 8 сентября. Это официальный канал президента Владимира Путина на национальной платформе МАХ. В нем публикуется информация о ежедневной деятельности главы государства.
Аудитория канала начала активно расти на фоне информации о программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15:00 мск и продлится до окончания программы.
Так, следить за ходом прямой линии с Владимиром Путиным пользователи могут через канал "Кремль Новости".
Ранее сообщалось, что россияне смогут воспользоваться чат-ботом на платформе МАХ для отправки вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным". Кроме того, каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Симоньян завела канал в мессенджере Max
