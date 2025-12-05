Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Канал "Кремль Новости" в МАХ Канал "Кремль Новости" в МАХ стал первым миллионником на национальной платформе, выяснил корреспондент РИА Новости.

Число подписчиков канала достигло 1 009 953 человек. Первый пост был опубликован 8 сентября. Это официальный канал президента Владимира Путина на национальной платформе МАХ. В нем публикуется информация о ежедневной деятельности главы государства.

Аудитория канала начала активно расти на фоне информации о программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15:00 мск и продлится до окончания программы.

Так, следить за ходом прямой линии с Владимиром Путиным пользователи могут через канал "Кремль Новости".