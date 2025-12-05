https://ria.ru/20251205/kaban-2060093363.html
В Сети спутали с дикими кабанами свиней, гуляющих по деревне в Башкирии
В Сети спутали с дикими кабанами свиней, гуляющих по деревне в Башкирии - РИА Новости, 05.12.2025
В Сети спутали с дикими кабанами свиней, гуляющих по деревне в Башкирии
В министерстве природы Башкирии опровергли сообщения о десятках диких кабанов, гуляющих по сельской улице, оказалось, что это домашние свиньи. РИА Новости, 05.12.2025
УФА, 5 дек - РИА Новости. В министерстве природы Башкирии опровергли сообщения о десятках диких кабанов, гуляющих по сельской улице, оказалось, что это домашние свиньи.
В местных пабликах в социальных сетях распространилось видео с дикими животными, свободно гуляющими по сельской улице. Они очень крупные, черного цвета и напоминают кабанов.
"В социальных сетях распространяется видео, на котором, по утверждению авторов, по деревне Казмашево Абзелиловского района
гуляют дикие кабаны. Данная информация не соответствует действительности", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства природы и экологии Башкирии.
Собеседник агентства отметил, что на кадрах запечатлены домашние животные — свиньи породы "дюрок".
Дикий кабан опасен для человека, он может нанести серьёзные травмы.