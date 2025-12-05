В Сети спутали с дикими кабанами свиней, гуляющих по деревне в Башкирии

УФА, 5 дек - РИА Новости. В министерстве природы Башкирии опровергли сообщения о десятках диких кабанов, гуляющих по сельской улице, оказалось, что это домашние свиньи.

В местных пабликах в социальных сетях распространилось видео с дикими животными, свободно гуляющими по сельской улице. Они очень крупные, черного цвета и напоминают кабанов.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором, по утверждению авторов, по деревне Казмашево Абзелиловского района гуляют дикие кабаны. Данная информация не соответствует действительности", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства природы и экологии Башкирии.

Собеседник агентства отметил, что на кадрах запечатлены домашние животные — свиньи породы "дюрок".