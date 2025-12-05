Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти Израиля отказались продлевать статус защиты украинских беженцев, находящихся на территории государства, после чего им грозит высылка из страны, утверждает местное издание Haaretz.
«
"Десятки тысяч украинцев, получившие убежище в Израиле, могут потерять свой статус и столкнуться с депортацией уже к концу этого месяца", — сообщается в материале.
По словам автора, ситуация резко изменилась из-за того, что вопрос украинских беженцев попал под контроль лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«
"В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху", — обозначает он.
Ранее в ноябре Нидерланды, Латвия, Польша и Германия заявили о сокращении субсидирования украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в ФРГ и убежден, что они должны найти себе работу.
"Это неизбежно". Запад всполошили беженцы с Украины
8 июня, 17:14