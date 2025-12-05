Рейтинг@Mail.ru
Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ
01:32 05.12.2025 (обновлено: 04:25 05.12.2025)
Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ
Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ
Власти Израиля отказались продлевать статус защиты украинских беженцев, находящихся на территории государства, после чего им грозит высылка из страны,... РИА Новости, 05.12.2025
Израиль начнет массово депортировать украинцев к концу года, пишут СМИ

Haaretz: украинцы, живущие в Израиле, уже в декабре столкнутся с депортациями

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти Израиля отказались продлевать статус защиты украинских беженцев, находящихся на территории государства, после чего им грозит высылка из страны, утверждает местное издание Haaretz.
"Десятки тысяч украинцев, получившие убежище в Израиле, могут потерять свой статус и столкнуться с депортацией уже к концу этого месяца", — сообщается в материале.
По словам автора, ситуация резко изменилась из-за того, что вопрос украинских беженцев попал под контроль лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху", — обозначает он.
Ранее в ноябре Нидерланды, Латвия, Польша и Германия заявили о сокращении субсидирования украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в ФРГ и убежден, что они должны найти себе работу.
