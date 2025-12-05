Рейтинг@Mail.ru
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 05.12.2025 (обновлено: 19:34 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060203486.html
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности - РИА Новости, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
Особняк в центре Москвы, земельные участки, ретроавтомобили, в том числе "сталинский" лимузин ЗИС-110 1949 года выпуска, немецкий Opel Admiral и американский... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:31:00+03:00
2025-12-05T19:34:00+03:00
россия
москва
ссср
тимур иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
bentley motors
opel astra
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006922735_0:179:1798:1190_1920x0_80_0_0_ff485bda9278035c8e80c5b4f159284d.jpg
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060099155.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060112798.html
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006922735_0:0:1788:1341_1920x0_80_0_0_168fc89645a51ab77270a0b61b5b1356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ссср, тимур иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, bentley motors, opel astra
Россия, Москва, СССР, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Bentley Motors, Opel Astra
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности

Особняк, сталинский лимузин и драгоценности на 1,2 млрд руб изъяты у Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Особняк в центре Москвы, земельные участки, ретроавтомобили, в том числе "сталинский" лимузин ЗИС-110 1949 года выпуска, немецкий Opel Admiral и американский Packard 1939 и 1942 годов выпуска, множество ювелирных изделий и часов разных брендов, а также оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года, изъяли у замминистра обороны Тимура Иванова и его близких в доход РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у Иванова и его близких – только автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежащий бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой, не был обращен в доход РФ. В ГП в свою очередь сообщили, что стоимость изъятого имущества превышает 1,2 миллиарда рублей.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
15:12
Как сообщил источник, в доход РФ изъяты особняк площадью 646,5 квадратных метра в центре Москвы, более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, ювелирные украшения – серьги, колье, браслеты, а также свыше 40 часов, в том числе от Cartier, Breguet, Van Cleef & Arpels и Hautlence.
Кроме того, у Иванова изъяли более 20 автомобилей, в том числе раритетных, таких как Jaguar 1986 года выпуска, британский Triumph 1948 года выпуска, а также немецкий Opel Admiral 1939 года выпуска, американский Packard 1942 года выпуска и лимузин ЗиС-110 1949 года выпуска – на таком возили высших партийных и военных деятелей СССР.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
15:55
 
РоссияМоскваСССРТимур ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФBentley MotorsOpel Astra
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала