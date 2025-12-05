У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Особняк в центре Москвы, земельные участки, ретроавтомобили, в том числе "сталинский" лимузин ЗИС-110 1949 года выпуска, немецкий Opel Admiral и американский Packard 1939 и 1942 годов выпуска, множество ювелирных изделий и часов разных брендов, а также оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года, изъяли у замминистра обороны Тимура Иванова и его близких в доход РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у Иванова и его близких – только автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежащий бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой, не был обращен в доход РФ. В ГП в свою очередь сообщили, что стоимость изъятого имущества превышает 1,2 миллиарда рублей.
Как сообщил источник, в доход РФ изъяты особняк площадью 646,5 квадратных метра в центре Москвы, более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, ювелирные украшения – серьги, колье, браслеты, а также свыше 40 часов, в том числе от Cartier, Breguet, Van Cleef & Arpels и Hautlence.
Кроме того, у Иванова изъяли более 20 автомобилей, в том числе раритетных, таких как Jaguar 1986 года выпуска, британский Triumph 1948 года выпуска, а также немецкий Opel Admiral 1939 года выпуска, американский Packard 1942 года выпуска и лимузин ЗиС-110 1949 года выпуска – на таком возили высших партийных и военных деятелей СССР.