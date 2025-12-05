У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Особняк в центре Москвы, земельные участки, ретроавтомобили, в том числе "сталинский" лимузин ЗИС-110 1949 года выпуска, немецкий Opel Admiral и американский Packard 1939 и 1942 годов выпуска, множество ювелирных изделий и часов разных брендов, а также оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года, изъяли у замминистра обороны Тимура Иванова и его близких в доход РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.