Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.12.2025
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры
Пресненский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из...
2025-12-05T15:46:00+03:00
2025-12-05T15:46:00+03:00
2025-12-05T15:48:00+03:00
происшествия
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
москва
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры
Суд изъял в доход РФ особняк экс-замминистра обороны Иванова в центре Москвы