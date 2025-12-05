Рейтинг@Mail.ru
15:46 05.12.2025 (обновлено: 15:48 05.12.2025)
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры
Пресненский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.12.2025
Суд изъял особняк экс-замминистра обороны Иванова по иску Генпрокуратуры

Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обратить в доход государства... помещение площадью 646,5 квадратных метров по адресу: город Москва, переулок Чистый, дом 4, стр. 1, пом. 1/1, кадастровой стоимостью 136 миллионов 64 тысячи 814 рублей 38 копеек", - огласила решение судья.
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
11:23
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
