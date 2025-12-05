Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
15:12 05.12.2025 (обновлено: 19:50 05.12.2025)
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены - РИА Новости, 05.12.2025
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
Пресненский суд Москвы изъял имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия, москва, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены

РИА Новости: суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley экс-супруги

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких, передает корреспондент РИА Новости.
"Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова <...> удовлетворить частично", — огласила решение судья Тереза Жребец.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
11:23
В иске фигурировало имущество на более 1,2 миллиарда рублей, включая:
  • особняк площадью 646,5 квадратных метра в центре Москвы;
  • более 40 земельных участков и других объектов недвижимости;
  • более 20 автомобилей, в том числе раритетных. Среди них — Jaguar 1986 года выпуска, британский Triumph 1948 года выпуска, а также немецкий Opel Admiral 1939 года выпуска, американский Packard 1942 года выпуска и лимузин ЗиС-110 1949 года выпуска;
  • оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года;
  • ювелирные украшения — серьги, колье, браслеты, а также свыше 40 часов, в том числе от Cartier, Breguet, Van Cleef & Arpels и Hautlence;
  • доли в четырех коммерческих организациях на сумму более 70 миллионов.
На его банковских счетах также нашли более 260 миллионов. Часть активов Иванов оформлял на родственников, знакомых и подконтрольные компании.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
В пользу государства не изъяли лишь автомобиль Bentley 2004 года выпуска бывшей жены фигуранта Светланы Захаровой. Также у нее забрали ювелирные украшения, включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's.
Ответчиками вместе с Ивановым проходили также его отец Вадим Иванов, гражданская супруга Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, компании "Дворянское гнездо", "Гермес-Техно", "Волжский берег", "Агрокомплекс Русское село", "Грин Энерджи".
Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились во время надзора за расследованием дела о получении взяток. Пока оно не дошло до суда, а по делу о растрате экс-замминистра приговорили в июле к 13 годам колонии.
Сам фигурант заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества и не имеет доступа к документам. Также он подчеркнул, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
16:19
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
