Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких, передает корреспондент РИА Новости.

« "Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова <...> удовлетворить частично", — огласила решение судья Тереза Жребец.

В иске фигурировало имущество на более 1,2 миллиарда рублей, включая:

особняк площадью 646,5 квадратных метра в центре Москвы;

более 40 земельных участков и других объектов недвижимости;

более 20 автомобилей, в том числе раритетных. Среди них — Jaguar 1986 года выпуска, британский Triumph 1948 года выпуска, а также немецкий Opel Admiral 1939 года выпуска, американский Packard 1942 года выпуска и лимузин ЗиС-110 1949 года выпуска;

оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года;

ювелирные украшения — серьги, колье, браслеты, а также свыше 40 часов, в том числе от Cartier, Breguet, Van Cleef & Arpels и Hautlence;

доли в четырех коммерческих организациях на сумму более 70 миллионов.

На его банковских счетах также нашли более 260 миллионов. Часть активов Иванов оформлял на родственников, знакомых и подконтрольные компании.

В пользу государства не изъяли лишь автомобиль Bentley 2004 года выпуска бывшей жены фигуранта Светланы Захаровой. Также у нее забрали ювелирные украшения, включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's.

Ответчиками вместе с Ивановым проходили также его отец Вадим Иванов, гражданская супруга Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, компании "Дворянское гнездо", "Гермес-Техно", "Волжский берег", "Агрокомплекс Русское село", "Грин Энерджи".

Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились во время надзора за расследованием дела о получении взяток. Пока оно не дошло до суда, а по делу о растрате экс-замминистра приговорили в июле к 13 годам колонии.

Сам фигурант заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества и не имеет доступа к документам. Также он подчеркнул, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги.