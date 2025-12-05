Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества
05.12.2025
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества - РИА Новости, 05.12.2025
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества

РИА Новости: Тимур Иванов заявил, что ему непонятен иск об изъятии имущества

Тимур Иванов в суде
Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, передает корреспондент РИА Новости.
"Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц в том числе. В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск", — сказал он, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО.
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
26 ноября, 00:44
26 ноября, 00:44
Бывший замминистра подчеркнул, что не хочет упустить важные обстоятельства и попросил суд разъяснить, по какому именно имуществу он должен изложить свою позицию и в каком объеме — за все годы или только по спорным ситуациям.
В августе Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам. Как отметили в ведомстве, стоимость имущества превышает 1,2 миллиарда рублей, что во много раз больше дохода замминистра за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников.
Ответчиками по иску выступают сам Иванов, его бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", "Гермес-Техно", "Волжский берег", "Агрокомплекс Русское Село" и "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии.
В конце ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
11:23
 
Москва
Тимур Иванов
Генеральная прокуратура РФ
Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
