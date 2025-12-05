https://ria.ru/20251205/ivanov-2060039773.html
Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее
Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее - РИА Новости, 05.12.2025
Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее
Бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги,... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии имущества.
"Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 миллионов рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой", - заявил Иванов по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Он попросил суд сопоставить его доходы и расходы, а своих бывших жён назвал "обеспеченными женщинами", у которых было" все в порядке с украшениями" еще до знакомства с ним.