Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее
12:41 05.12.2025
Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее
архангельск, тимур иванов, москва, генеральная прокуратура рф
Архангельск, Тимур Иванов, Москва, Генеральная прокуратура РФ
Тимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии имущества.
"Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 миллионов рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой", - заявил Иванов по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Он попросил суд сопоставить его доходы и расходы, а своих бывших жён назвал "обеспеченными женщинами", у которых было" все в порядке с украшениями" еще до знакомства с ним.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
АрхангельскТимур ИвановМоскваГенеральная прокуратура РФ
 
 
