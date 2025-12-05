Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра Минобороны Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента за заслуги, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии имущества.

"Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 миллионов рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой", - заявил Иванов по видеоконференцсвязи из СИЗО.