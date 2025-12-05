Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 05.12.2025 (обновлено: 12:36 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ivanov-2059989268.html
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества - РИА Новости, 05.12.2025
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества и не имеет доступа к документам, передает... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:58:00+03:00
2025-12-05T12:36:00+03:00
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
вадим иванов
светлана захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20251127/ivanov-2057873648.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова, вадим иванов, светлана захарова, москва
Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Москва
Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества

РИА Новости: Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества и не имеет доступа к документам, передает корреспондент РИА Новости.
"Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц, в том числе. В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей и не хочу упустить важные обстоятельства. Прошу суд разъяснить мне как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений - за все годы или только по спорным ситуациям", - заявил Иванов, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Налоговая ликвидировала компанию отца Тимура Иванова
27 ноября, 02:32
 
Тимур ИвановГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура ИвановаВадим ИвановСветлана ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала