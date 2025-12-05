Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества и не имеет доступа к документам, передает корреспондент РИА Новости.
"Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц, в том числе. В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей и не хочу упустить важные обстоятельства. Прошу суд разъяснить мне как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений - за все годы или только по спорным ситуациям", - заявил Иванов, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
