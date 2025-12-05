Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии его имущества

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества и не имеет доступа к документам, передает корреспондент РИА Новости.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.