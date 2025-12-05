Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества на заседании Пресненского суда Москвы.

На этом на прошлом заседании настаивал адвокат Иванова Александр Марченко. Он заявил, что не может попасть к своему подзащитному в изолятор для согласования позиции по делу.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова , его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров , а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.