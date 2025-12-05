Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.12.2025
00:19 05.12.2025
Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры
Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.12.2025
Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества на... РИА Новости, 05.12.2025
москва
тимур иванов
вадим иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
лефортово
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
москва
2025
москва, тимур иванов, вадим иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Москва, Тимур Иванов, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Экс-замминистра обороны Иванов выскажется из СИЗО по иску Генпрокуратуры

Тимур Иванов из СИЗО примет участие в заседании по иску Генпрокуратуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества на заседании Пресненского суда Москвы.
Судебное заседание назначено на 5 декабря в 10.00. Как ожидается, суд подключит по видео-конференц-связи Тимура Иванова из СИЗО "Лефортово".
На этом на прошлом заседании настаивал адвокат Иванова Александр Марченко. Он заявил, что не может попасть к своему подзащитному в изолятор для согласования позиции по делу.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
МоскваТимур ИвановВадим ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФЛефортовоДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала