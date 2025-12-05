Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе

На программу "Итоги года с Путиным" поступило свыше ста тысяч обращений

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным уже отправили более ста тысяч обращений.

« "По состоянию на середину сегодняшнего дня обращений поступило свыше 100 тысяч", — сообщили в эфире "России 1".

Отмечается, что больше всего граждан интересуют вопросы, касающиеся социальной сферы. На втором месте — тема СВО: поддержка бойцов и оборона, а также российская экономика.

Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети " ВКонтакте ". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети " Одноклассники ".

Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.