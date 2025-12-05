Санкции лишили Италию более половины экспорта в Россию

"Тяжелое (сотрудничество - ред.), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского", - прокомментировал он российско-итальянское экономическое сотрудничество в текущих санкционных условиях.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций.