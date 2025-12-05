https://ria.ru/20251205/italiya-2059944293.html
Санкции лишили Италию более половины экспорта в Россию
Санкции лишили Италию более половины экспорта в Россию
Санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
"Тяжелое (сотрудничество - ред.), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского", - прокомментировал он российско-итальянское экономическое сотрудничество в текущих санкционных условиях.
Торрембини
выразил надежду, что в будущем удастся восстановить экономические связи двух стран, однако для этого может понадобиться много лет.
Он добавил, что потерять Россию
в качестве торгового партнера означает потерять "большие деньги". Согласно подсчетам РИА Новости на основе открытых данных, Италия
с 2022 года недополучила почти 8 миллиардов евро из-за снижения поставок товаров в Россию.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.