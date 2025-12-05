В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57

По его словам, опыт и навыки персонала, оборудование и технологии заводов HAL позволяют с первых же выпускаемых Су-57Э устанавливать на них узлы и детали, сделанные в Индии, тем самым реализовать программу Make in India. Индийская сторона получит такие компетенции, как технологии малой заметности, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие. Кроме того, Индия сможет локализовать производство российских авиационных средств поражения для истребителей пятого поколения.