https://ria.ru/20251205/istrebiteli-2059933682.html
В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57
В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57 - РИА Новости, 05.12.2025
В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57
Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T03:22:00+03:00
2025-12-05T03:22:00+03:00
2025-12-05T03:22:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
китай
игорь коротченко
владимир путин
дмитрий песков
цамто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_84668fbc5af91ac64983702d8f1b7a30.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059898806.html
https://ria.ru/20250307/ssha-2003687674.html
индия
нью-дели
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_284:0:2823:1904_1920x0_80_0_0_ca796dca4ee75dee3fa846e774474a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нью-дели, китай, игорь коротченко, владимир путин, дмитрий песков, цамто, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-57, су-57э, центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
В мире, Индия, Нью-Дели, Китай, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЦАМТО, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Су-57, Су-57Э, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)
В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии истребителей Су-57
Коротченко: ставка Индии на Су-57 обеспечит паритет с Пакистаном и Китаем
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
О том, что вопрос поставок Су-5
7 будет в повестке визита президента России Владимира Путина
в Индию
, заявлял и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
) Дмитрий Шугаев
, в свою очередь, сообщал, что Индия испытывает большой интерес к истребителю пятого поколения Су-57.
"Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи. В этих условиях ставка на российский Су-5
7Э может стать для Нью-Дели
самым оптимальным и эффективным способом обеспечения военно-технического паритета с основными конкурентами - Китаем
и Пакистаном", - сказал Коротченко
.
По его словам, опыт и навыки персонала, оборудование и технологии заводов HAL позволяют с первых же выпускаемых Су-57Э устанавливать на них узлы и детали, сделанные в Индии, тем самым реализовать программу Make in India. Индийская сторона получит такие компетенции, как технологии малой заметности, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие. Кроме того, Индия сможет локализовать производство российских авиационных средств поражения для истребителей пятого поколения.
"Полученные Индией компетенции в ходе работы по проекту Су-57Э дадут в последующем возможность независимо развивать национальный боевой самолет нового поколения", - заявил директор ЦАМТО
.