17:53 05.12.2025 (обновлено: 17:59 05.12.2025)
В Ингушетии школьный микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети
НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Четверо детей и одна женщина поступили в больницу после ДТП с участием школьного микроавтобуса в Ингушетии, их состояние стабильное, сообщил региональный Минздрав.
"Сегодня утром в Детскую республиканскую клиническую больницу им. К. Ужахова поступили воспитатель и четверо детей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии. Всем пациентам своевременно оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что педагога готовят к переводу в республиканскую клиническую больницу для оказания специализированной помощи, дети остаются под наблюдением врачей и получают все необходимое лечение.
Ситуация находится на контроле регионального Минздрава.
Ранее региональное ГУМЧС РФ, сообщало, что около 08.30 мск в пятницу при въезде в Магас столкнулись два автомобиля марки "Нива" и школьный микроавтобус "Газель", который перевернулся. В результате ДТП пострадали трое детей, они доставлены в больницу, погибших нет. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" УК РФ. В региональном МВД заявили, что, предварительно, водитель автомобиля "Нива", выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с едущей по своей полосе пассажирской "Газелью".
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
8 ноября, 11:13
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМагас
 
 
