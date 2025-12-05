Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек

© AP Photo / Ali Nayaka Последствия наводнения в Индонезии © AP Photo / Ali Nayaka Последствия наводнения в Индонезии. Архивное фото