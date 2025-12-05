Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/indonezija-2059990525.html
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек - РИА Новости, 05.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846, поиски 547 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:06:00+03:00
2025-12-05T11:06:00+03:00
в мире
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058570052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_604158ac1cc15aaeea5a436a64a8f24d.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058473483.html
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058570052_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b61c3587d9b3aa86e6746d2b0764bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, северная суматра, ачех (провинция)
В мире, Индонезия, Северная Суматра, Ачех (провинция)
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 846 человек

© AP Photo / Ali NayakaПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Ali Nayaka
Последствия наводнения в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846, поиски 547 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Ранее власти сообщали о 837 погибших в результате стихийного бедствия.
"Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 846 человек, пропали 547 человек, ранены 2700 человек", - сообщило Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.
Уточняется, что более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее посольство РФ в Джакарте заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями
28 ноября, 18:49
 
В миреИндонезияСеверная СуматраАчех (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала