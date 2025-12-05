Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек - РИА Новости, 05.12.2025
08:35 05.12.2025 (обновлено: 08:37 05.12.2025)
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек - РИА Новости, 05.12.2025
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837, поиски 545 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
в мире, индонезия, северная суматра, ачех (провинция)
В мире, Индонезия, Северная Суматра, Ачех (провинция)
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 837 человек

© AP Photo / Ali NayakaПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Ali Nayaka
Последствия наводнения в Индонезии
ДЖАКАРТА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837, поиски 545 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Ранее власти сообщали о 804 погибших в результате стихийного бедствия.
«

"Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 837 человека, пропали 545 человек, ранены 2700 человек", - сообщило Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Уточняется, что более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее посольство РФ в Джакарте заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра.
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями
2 декабря, 10:02
 
В миреИндонезияСеверная СуматраАчех (провинция)
 
 
