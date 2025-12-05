https://ria.ru/20251205/indonezija-2059953689.html
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек - РИА Новости, 05.12.2025
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837, поиски 545 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:35:00+03:00
2025-12-05T08:35:00+03:00
2025-12-05T08:37:00+03:00
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 837 человек