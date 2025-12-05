Рейтинг@Mail.ru
22:08 05.12.2025 (обновлено: 22:24 05.12.2025)
МИД Индии заявил, что визит Путина был незабываемым и успешным
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию был незабываемым и весьма успешным, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию", - написал Джайсвал в соцсети X.
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. Ранее в пятницу состоялись его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Индии Дроупади Мурму. Во время государственного приема Путин отметил, что переговоры прошли в открытой и конструктивной атмосфере.
Также Путин и Моди выступили на пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Президент России отметил, что цель визита российской делегации заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Индией по разным направлениям.
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Президентском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
