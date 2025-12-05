Рейтинг@Mail.ru
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце - РИА Новости, 05.12.2025
17:59 05.12.2025
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Дроупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
После встречи за закрытыми дверями Путин и Мурму приняли участие в представлении делегаций двух стран.
После того, как прозвучали гимны России и Индии, президенты обошли зал и подошли к креслам, где к ним присоединился премьер Индии.
Охрана позволила сделать несколько фотографий, после чего встреча продолжилась в закрытом формате.
