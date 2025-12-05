https://ria.ru/20251205/indiya-2060177574.html
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце - РИА Новости, 05.12.2025
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце
Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Дроупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:59:00+03:00
2025-12-05T17:59:00+03:00
2025-12-05T17:59:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060169323_0:226:1210:907_1920x0_80_0_0_f0f08d79adf7ed08f0fa52e1a6493d2a.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059969084.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060169323_0:0:1210:907_1920x0_80_0_0_d001425aab10bbb3205eb665bae5114f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце
Моди присоединился к встрече Путина и Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели