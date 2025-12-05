МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индия видит потенциал в поставках товаров сельского хозяйства в Россию, следует из заявления первого замглавы МИД Индии Викрама Мисри на брифинге по итогам государственного визита российского лидера.

"В недавнем прошлом в ответ на трудности, с которыми мы столкнулись в некоторых областях, мы взаимодействовали с различными партнерами в поисках новых рынков и новых потребителей, в том числе и с Россией. Есть несколько секторов, включая рыбную, морскую, а также сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, где мы наблюдаем развитие новых рынков. Российская сторона заявила, что готова рассмотреть и другую продукцию. Мы хотим в короткие сроки наладить более тесное взаимодействие экспортеров и изучать новые возможности", - заявил Викрам Мисри на брифинге.

Он также отметил, что индийский экспорт в очень короткие сроки освоился как с точки зрения поданных заявок и размещенных заказов, так и фактически реализованных экспортных поставок, и будет развиваться и в дальнейшем.