2025-12-05T17:45:00+03:00
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индия видит потенциал в поставках товаров сельского хозяйства в Россию, следует из заявления первого замглавы МИД Индии Викрама Мисри на брифинге по итогам государственного визита российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг прибыл в Индию
с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели
состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
.
"В недавнем прошлом в ответ на трудности, с которыми мы столкнулись в некоторых областях, мы взаимодействовали с различными партнерами в поисках новых рынков и новых потребителей, в том числе и с Россией. Есть несколько секторов, включая рыбную, морскую, а также сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, где мы наблюдаем развитие новых рынков. Российская сторона заявила, что готова рассмотреть и другую продукцию. Мы хотим в короткие сроки наладить более тесное взаимодействие экспортеров и изучать новые возможности", - заявил Викрам Мисри на брифинге.
Он также отметил, что индийский экспорт в очень короткие сроки освоился как с точки зрения поданных заявок и размещенных заказов, так и фактически реализованных экспортных поставок, и будет развиваться и в дальнейшем.
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди Россия и Индия подписали 29 совместных документов, включая программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны также подписали протокол о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Россией и Индией.