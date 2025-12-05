https://ria.ru/20251205/indiya-2060148761.html
В МИД Индии назвали отношения с Россией постоянной величиной
В МИД Индии назвали отношения с Россией постоянной величиной
2025-12-05T16:45:00+03:00
2025-12-05T16:45:00+03:00
2025-12-05T16:45:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В МИД Индии назвали отношения с Россией постоянной величиной
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии - постоянная величина, проверенная временем, они обладают устойчивостью и определенностью, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе брифинга.
«
"Эти отношения – постоянная величина, и существуют на протяжении определенного периода времени", - сказал Мисри.
Замглавы МИД добавил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди
также отмечал устойчивую и долгосрочную значимость партнерства между Индией
и Россией
.
Мисри в ходе брифинга подчеркнул, что двусторонние отношения проверены временем, в том числе несколькими кризисами, которые, тем не менее, не повлияли на их основы. Он отметил, что за 25 лет стратегического партнерства Индия и Россия прошли вместе долгий путь и достигли прогресса во многих областях, поэтому отношения между двумя странами можно охарактеризовать устойчивостью и определенностью.
Российский лидер Владимир Путин
в четверг прибыл в Нью-Дели
с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.