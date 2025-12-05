В МИД Индии назвали отношения с Россией постоянной величиной

Мисри в ходе брифинга подчеркнул, что двусторонние отношения проверены временем, в том числе несколькими кризисами, которые, тем не менее, не повлияли на их основы. Он отметил, что за 25 лет стратегического партнерства Индия и Россия прошли вместе долгий путь и достигли прогресса во многих областях, поэтому отношения между двумя странами можно охарактеризовать устойчивостью и определенностью.