В МИД Индии заявили о повышенном интересе найма индийцев в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

Он пояснил, что для расширения двусторонней торговли и укрепления экономического сотрудничества были в том числе заключены соглашения в сфере временной трудовой деятельности в обоих государствах и соглашение о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией.