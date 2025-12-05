Рейтинг@Mail.ru
В МИД Индии заявили о повышенном интересе найма индийцев в России
16:45 05.12.2025
В МИД Индии заявили о повышенном интересе найма индийцев в России
Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам... РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
владимир путин
в мире
визит путина в индию — 2025
россия, индия, владимир путин, в мире, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
Он пояснил, что для расширения двусторонней торговли и укрепления экономического сотрудничества были в том числе заключены соглашения в сфере временной трудовой деятельности в обоих государствах и соглашение о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией.
"Российские предприятия и отрасли промышленности проявляют все больший интерес к найму квалифицированной рабочей силы из Индии для поддержки растущей экономической активности", - заявил высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга.
Он отметил, что квалифицированные индийские сотрудники, особенно в сфере информационных технологий, строительства и инжиниринга, помогут "удовлетворить потребности" России в рабочей силе и углубить двустороннее сотрудничество.
Россия Индия Владимир Путин В мире Визит Путина в Индию — 2025
 
 
