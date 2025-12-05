Моди заявил об укреплении дружбы между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Дружба между Россией и Индией продолжает укрепляться независимо от изменений в мире, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
“Несмотря на то, что в мире произошло множество изменений за последние 25 лет индийско-российского стратегического партнерства, наша дружба лишь крепнет”, - написал он в своем аккаунте в соцсети X.
Индийский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин непоколебим в своей приверженности поддержанию крепких индийско-российских связей и внес неоценимый вклад в дело вывода этих отношений на новый уровень.
"Мы согласовали Программу экономического сотрудничества до 2030-го года с целью диверсификации наших торговых и инвестиционных связей", - отметил индийский премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
