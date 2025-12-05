https://ria.ru/20251205/indiya-2060144820.html
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов - РИА Новости, 05.12.2025
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
Россия увеличит в 2026-2027 учебном году квоты обучения студентов Индии в российских вузах с 200 до 220 мест, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 05.12.2025
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
Россия увеличит квоты на обучение студентов из Индии в вузах до 220 мест