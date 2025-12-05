Рейтинг@Mail.ru
16:38 05.12.2025
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов
Россия увеличит в 2026-2027 учебном году квоты обучения студентов Индии в российских вузах с 200 до 220 мест, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 05.12.2025
Россия увеличит квоты в вузах для индийских студентов

Россия увеличит квоты на обучение студентов из Индии в вузах до 220 мест

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Студенты во время занятий
Студенты во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия увеличит в 2026-2027 учебном году квоты обучения студентов Индии в российских вузах с 200 до 220 мест, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
"Квота для студентов из Индии в 2025-2026 учебном году составила 200 мест. В 2026-2027 году - 220 мест. Можно сказать, что квота увеличилась на 10%", - сказали в пресс-службе агентства.
Среди специальностей и направлений подготовки граждане Индии отдают предпочтение следующим направлениям: "Лечебное дело", "Фармация", "Агрономия", "Ядерные физика и технологии", "Машиностроение".
