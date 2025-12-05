Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Москва и Нью-Дели собираются не только нарастить торговый оборот почти в два раза, но и сбалансировать его структуру — это стратегический выбор ведущих экономик мира. Что обсудили лидеры двух стран — в материале РИА Новости.

Близкие друзья

"Ваше превосходительство! Дорогой друг! Очень рад этой возможности встретиться с вами, поприветствовать вас и вашу делегацию в нашей стране", — обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди к президенту России перед переговорами.

И подчеркнул, что нынешний визит — символический: ровно 25 лет назад Путин прилетел в Нью-Дели и заложил основы стратегического партнерства. "Ваши решения с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствуют о вашем дальновидном и твердом руководстве", — добавил Моди.

Его отношения с Путиным настолько доверительные, что регулярно происходит обмен мнениями по Украине, продолжил Моди. Президент России, как истинный друг, рассказывает премьеру Индии, что происходит на этом направлении. И Нью-Дели не сохраняет нейтралитет, как считают некоторые, а последовательно поддерживает все усилия, направленные на установление мира.

Путин ответил, что российско-индийские отношения "носят очень глубокий исторический характер" и Москва дорожит этим.

"По мере развития наших стран, по мере развития экономик наших государств возможности нашего сотрудничества расширяются. У нас появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, связанные с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, высоких технологий в широком смысле слова, искусственного интеллекта. У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям", — подчеркнул президент.

Большая работа

На пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума министр экономики России Максим Орешкин сообщил о намерении кратно увеличить импорт индийских товаров и услуг.

"Это не сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира, которые должны иметь явно большой объем неэнергетической торговли друг с другом. Пока же доля Индии в обеспечении российских потребностей составляет менее двух процентов", — пояснил он.

После двухчасового общения делегации России и Индии подписали 29 документов, касающихся в том числе борьбы с нелегальной миграцией, сотрудничества в области здравоохранения и судоходства, развития транспортной инфраструктуры и освоения Арктики.

В частности, согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, когда торговый оборот с нынешних 64 миллиардов долларов должен вырасти до ста миллиардов. Этому поспособствует взаимодействие в сельском хозяйстве, производстве удобрений, военно-технической сфере и атомной энергетике.

"Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов, и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и других областях", — уточнил Путин.

Россия и Индия уже выстроили устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества. Вместе с тем предстоит проработать вопрос 30-дневного безвизового режима для туристов и расширить сотрудничество в области образования и науки.

Настоящая политика

Президент России прибыл в Индию 4 декабря. На аэродроме военной базы Палам его встречал Моди, оттуда в одном автомобиле лидеры государств отправились в резиденцию индийского премьер-министра.

Там они неформально общались один на один около двух с половиной часов. Как объяснил помощник президента Юрий Ушаков, обсудили самые чувствительные и важные аспекты российско-индийских отношений и международной повестки. По его словам, именно "на такого рода встречах и делается политика".

Перед визитом Путин дал интервью телеканалу India Today. Рассказал об основных направлениях сотрудничества и взгляде Москвы на международную ситуацию. В частности, подчеркнул, что он и Моди никогда не выстраивали совместную работу против кого-либо.

Президент выразил уверенность, что "мимолетные политические колебания или события на Украине" не влияют на сотрудничество двух стран в энергетической сфере. Кроме того, крупные американские компании присылают письма в Москву — просят не забывать о них, потому что хотят вернуться в страну после "решения всех проблем".

В то же время Путин коснулся непростых отношений между Индией и Китаем.

"Я знаю, что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин привержены поиску решений всех вопросов, даже самых сложных межгосударственных проблем. Я знаю об этом, потому что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин видят, что растет определенная напряженность, и они оба пытаются найти решения этих проблем, прилагая максимум усилий, я это хорошо знаю и ясно вижу. И ключевой причиной их успеха была бы их мудрость, которую мы в то же время безмерно ценим", — отметил он.

И добавил, что Россия и Индия продолжают повышать авторитет БРИКС на международной арене, добиваясь формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отстаивая основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН.

Окно возможностей

Завершая визит, Путин вместе с главредом МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян принял участие в церемонии открытия RT India. Началось вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. По словам президента, это важное и знаменательное событие. В частности, телеканал поможет наладить взаимодействие между гражданам России и Индии.

"Канал RT — максимально чистый источник информации. Его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире. <…> В некоторых странах закрывают телеканалы RT, потому что боятся. Это от страха перед правдой", — отметил Путин.