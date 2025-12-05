Рейтинг@Mail.ru
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 05.12.2025 (обновлено: 17:39 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/indiya-2060134404.html
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение - РИА Новости, 05.12.2025
Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение
Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Москва и Нью-Дели собираются не только нарастить торговый оборот почти в два раза, но и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:53:00+03:00
2025-12-05T17:39:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
максим орешкин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_22:371:3003:2048_1920x0_80_0_0_74c8962bd28edfaf692515fdcf8d5d97.jpg
https://ria.ru/20251102/nato-2052132827.html
https://ria.ru/20251128/gruziya-2058072442.html
https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1b542fafc71e1a1593b175f49e326ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, максим орешкин, брикс, оон, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, Максим Орешкин, БРИКС, ООН, Визит Путина в Индию — 2025

Украина не помеха. Россия и Индия приняли стратегическое решение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Москва и Нью-Дели собираются не только нарастить торговый оборот почти в два раза, но и сбалансировать его структуру — это стратегический выбор ведущих экономик мира. Что обсудили лидеры двух стран — в материале РИА Новости.

Близкие друзья

"Ваше превосходительство! Дорогой друг! Очень рад этой возможности встретиться с вами, поприветствовать вас и вашу делегацию в нашей стране", — обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди к президенту России перед переговорами.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
И подчеркнул, что нынешний визит — символический: ровно 25 лет назад Путин прилетел в Нью-Дели и заложил основы стратегического партнерства. "Ваши решения с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствуют о вашем дальновидном и твердом руководстве", — добавил Моди.
Его отношения с Путиным настолько доверительные, что регулярно происходит обмен мнениями по Украине, продолжил Моди. Президент России, как истинный друг, рассказывает премьеру Индии, что происходит на этом направлении. И Нью-Дели не сохраняет нейтралитет, как считают некоторые, а последовательно поддерживает все усилия, направленные на установление мира.
Путин ответил, что российско-индийские отношения "носят очень глубокий исторический характер" и Москва дорожит этим.
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели
"По мере развития наших стран, по мере развития экономик наших государств возможности нашего сотрудничества расширяются. У нас появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, связанные с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, высоких технологий в широком смысле слова, искусственного интеллекта. У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям", — подчеркнул президент.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс
2 ноября, 08:00

Большая работа

На пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума министр экономики России Максим Орешкин сообщил о намерении кратно увеличить импорт индийских товаров и услуг.
"Это не сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира, которые должны иметь явно большой объем неэнергетической торговли друг с другом. Пока же доля Индии в обеспечении российских потребностей составляет менее двух процентов", — пояснил он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
После двухчасового общения делегации России и Индии подписали 29 документов, касающихся в том числе борьбы с нелегальной миграцией, сотрудничества в области здравоохранения и судоходства, развития транспортной инфраструктуры и освоения Арктики.
В частности, согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, когда торговый оборот с нынешних 64 миллиардов долларов должен вырасти до ста миллиардов. Этому поспособствует взаимодействие в сельском хозяйстве, производстве удобрений, военно-технической сфере и атомной энергетике.
© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанкЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL/Константин Завражин
Перейти в медиабанк
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
"Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов, и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и других областях", — уточнил Путин.
Россия и Индия уже выстроили устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества. Вместе с тем предстоит проработать вопрос 30-дневного безвизового режима для туристов и расширить сотрудничество в области образования и науки.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
28 ноября, 08:00

Настоящая политика

Президент России прибыл в Индию 4 декабря. На аэродроме военной базы Палам его встречал Моди, оттуда в одном автомобиле лидеры государств отправились в резиденцию индийского премьер-министра.
Там они неформально общались один на один около двух с половиной часов. Как объяснил помощник президента Юрий Ушаков, обсудили самые чувствительные и важные аспекты российско-индийских отношений и международной повестки. По его словам, именно "на такого рода встречах и делается политика".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Перед визитом Путин дал интервью телеканалу India Today. Рассказал об основных направлениях сотрудничества и взгляде Москвы на международную ситуацию. В частности, подчеркнул, что он и Моди никогда не выстраивали совместную работу против кого-либо.
Президент выразил уверенность, что "мимолетные политические колебания или события на Украине" не влияют на сотрудничество двух стран в энергетической сфере. Кроме того, крупные американские компании присылают письма в Москву — просят не забывать о них, потому что хотят вернуться в страну после "решения всех проблем".
В то же время Путин коснулся непростых отношений между Индией и Китаем.
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц группы БРИКС
"Я знаю, что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин привержены поиску решений всех вопросов, даже самых сложных межгосударственных проблем. Я знаю об этом, потому что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин видят, что растет определенная напряженность, и они оба пытаются найти решения этих проблем, прилагая максимум усилий, я это хорошо знаю и ясно вижу. И ключевой причиной их успеха была бы их мудрость, которую мы в то же время безмерно ценим", — отметил он.
И добавил, что Россия и Индия продолжают повышать авторитет БРИКС на международной арене, добиваясь формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отстаивая основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025
20 июня, 20:11

Окно возможностей

Завершая визит, Путин вместе с главредом МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян принял участие в церемонии открытия RT India. Началось вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. По словам президента, это важное и знаменательное событие. В частности, телеканал поможет наладить взаимодействие между гражданам России и Индии.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели
"Канал RT — максимально чистый источник информации. Его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире. <…> В некоторых странах закрывают телеканалы RT, потому что боятся. Это от страха перед правдой", — отметил Путин.
Симоньян поблагодарила за высокую оценку деятельности RT и пообещала сделать все, чтобы не подвести президента.
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиНарендра МодиВладимир ПутинМаксим ОрешкинБРИКСООНВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала