Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/indiya-2060115610.html
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию
Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри назвал визит президента РФ Владимира Путина в Индию "очень особенным". РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:04:00+03:00
2025-12-05T16:04:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
дели
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_22:371:3003:2048_1920x0_80_0_0_74c8962bd28edfaf692515fdcf8d5d97.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060105695.html
индия
россия
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1b542fafc71e1a1593b175f49e326ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, дели, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Дели, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию

МИД Индии назвал визит Путина в Индию "очень особенным"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри назвал визит президента РФ Владимира Путина в Индию "очень особенным".
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Визит (Путина - ред.) в 25-ю годовщину декларации о стратегическом партнерстве является действительно очень особенным. В качестве особого жеста президент Путин был встречен по прибытии вчера вечером в аэропорту лично премьер-министром Моди", - отметил Мисри на пресс-брифинге МИД.
Путин о развитии Индии и йоге из песни Высоцкого - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин вспомнил строки Высоцкого, говоря об отношениях России и Индии
15:31
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинДелиНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала