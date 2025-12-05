https://ria.ru/20251205/indiya-2060115610.html
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию
Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри назвал визит президента РФ Владимира Путина в Индию "очень особенным". РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:04:00+03:00
2025-12-05T16:04:00+03:00
2025-12-05T16:04:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
дели
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_22:371:3003:2048_1920x0_80_0_0_74c8962bd28edfaf692515fdcf8d5d97.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060105695.html
индия
россия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1b542fafc71e1a1593b175f49e326ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, владимир путин, дели, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Дели, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию
МИД Индии назвал визит Путина в Индию "очень особенным"