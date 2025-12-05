МИД Индии назвал "очень особенным" визит Путина в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри назвал визит президента РФ Владимира Путина в Индию "очень особенным".

"Визит (Путина - ред.) в 25-ю годовщину декларации о стратегическом партнерстве является действительно очень особенным. В качестве особого жеста президент Путин был встречен по прибытии вчера вечером в аэропорту лично премьер-министром Моди", - отметил Мисри на пресс-брифинге МИД.