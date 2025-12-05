Рейтинг@Mail.ru
Моди рассказал о сотрудничестве Индии и России в сфере трудовой миграции - РИА Новости, 05.12.2025
15:34 05.12.2025
Моди рассказал о сотрудничестве Индии и России в сфере трудовой миграции
Сотрудничество Индии и России в сфере трудовой миграции будет полезным для обеих стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
дели
нарендра моди
владимир путин
дмитрий песков
визит путина в индию — 2025
в мире, индия, россия, дели, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Визит Путина в Индию — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере трудовой миграции будет полезным для обеих стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами.
"Возможности перемещения населения играют важную роль в сотрудничестве во всех секторах. Сегодня Индия становится столицей способных трудовых ресурсов по всему миру. Наша страна обладает потенциалом удовлетворить потребности в различных областях, включая технологии, инженерию, здравоохранение, строительство, логистику. Учитывая демографические и экономические приоритеты России, это партнерство может быть крайней полезным для всех", - сказал Моди, выступая на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Он отметил, что граждане Индии имеют возможность изучать русский язык, что позволяет стране создавать рабочую силу, владеющую русским языком и способную помочь процветанию двух стран.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
 
