Моди рассказал о сотрудничестве Индии и России в сфере трудовой миграции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере трудовой миграции будет полезным для обеих стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он отметил, что граждане Индии имеют возможность изучать русский язык, что позволяет стране создавать рабочую силу, владеющую русским языком и способную помочь процветанию двух стран.