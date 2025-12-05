Моди рассказал о сотрудничестве Индии и России в сфере трудовой миграции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере трудовой миграции будет полезным для обеих стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами.
«
"Возможности перемещения населения играют важную роль в сотрудничестве во всех секторах. Сегодня Индия становится столицей способных трудовых ресурсов по всему миру. Наша страна обладает потенциалом удовлетворить потребности в различных областях, включая технологии, инженерию, здравоохранение, строительство, логистику. Учитывая демографические и экономические приоритеты России, это партнерство может быть крайней полезным для всех", - сказал Моди, выступая на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Он отметил, что граждане Индии имеют возможность изучать русский язык, что позволяет стране создавать рабочую силу, владеющую русским языком и способную помочь процветанию двух стран.
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11