https://ria.ru/20251205/indiya-2060090023.html
Путин даст старт вещанию телеканала RT India
Путин даст старт вещанию телеканала RT India - РИА Новости, 05.12.2025
Путин даст старт вещанию телеканала RT India
Президент России Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:47:00+03:00
2025-12-05T14:47:00+03:00
2025-12-05T15:00:00+03:00
владимир путин
визит путина в индию — 2025
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060093590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dfae170b78a1325b813132ee97560e9.jpg
https://ria.ru/20251205/rt-2060057534.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060093590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9424392f8d41e104fcbfab56c0efdb88.jpg
Обстановка перед церемонией старта вещания телеканала RT India
Обстановка перед церемонией старта вещания телеканала RT India
2025-12-05T14:47
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, визит путина в индию — 2025, в мире, индия
Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Индия
Путин даст старт вещанию телеканала RT India
Путин даст старт вещанию RT India в рамках государственного визита в Индию