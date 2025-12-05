Рейтинг@Mail.ru
14:47 05.12.2025 (обновлено: 15:00 05.12.2025)
Путин даст старт вещанию телеканала RT India
Путин даст старт вещанию телеканала RT India
Президент России Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 05.12.2025
Путин даст старт вещанию телеканала RT India

Путин даст старт вещанию RT India в рамках государственного визита в Индию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
"Совсем скоро Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India", - говорится в сообщении.
