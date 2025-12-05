https://ria.ru/20251205/indiya-2060078366.html
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии
Российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии
Путин: Россия готова кратно увеличить закупку товаров и услуг у Индии