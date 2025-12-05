https://ria.ru/20251205/indiya-2060075338.html
Путин заявил о заинтересованности Индии в торговле с Россией
Путин заявил о заинтересованности Индии в торговле с Россией
Предприниматели Индии заинтересованы в торговле с Россией, синергия очевидна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
россия
визит путина в индию — 2025
владимир путин
экономика
индия
россия, визит путина в индию — 2025, владимир путин, экономика, индия
Россия, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Экономика, Индия
