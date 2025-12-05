Рейтинг@Mail.ru
Россия направит представительство на саммит по ИИ в Индии в 2026 году
14:09 05.12.2025 (обновлено: 14:24 05.12.2025)
Россия направит представительство на саммит по ИИ в Индии в 2026 году
Россия направит представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту (ИИ) в феврале 2026 года, который состоится в Индии, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2025
индия
в мире
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия, в мире, россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия направит представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту (ИИ) в феврале 2026 года, который состоится в Индии, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Россия заинтересована в участии в этом саммите.
"Направим на это мероприятие представительную делегацию", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Владимир Путин и Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин
