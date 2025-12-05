Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия подписали соглашение о трудовой деятельности граждан - РИА Новости, 05.12.2025
13:46 05.12.2025
Россия и Индия подписали соглашение о трудовой деятельности граждан
Россия и Индия подписали соглашение о трудовой деятельности граждан - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия подписали соглашение о трудовой деятельности граждан
Россия и Индия подписали соглашение о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другой страны. РИА Новости, 05.12.2025
россия, индия, владимир путин
Россия, Индия, Владимир Путин
Россия и Индия подписали соглашение о трудовой деятельности граждан

Россия и Индия подписали соглашение о временной трудовой деятельности граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия подписали соглашение о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другой страны.
Церемония обмена подписанными документами состоялась по итогам российско-индийских переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Индию. Список документов опубликован на сайте Кремля.
"Соглашение между правительством РФ и правительством Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам визита Путина
13:22
 
РоссияИндияВладимир Путин
 
 
