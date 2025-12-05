Рейтинг@Mail.ru
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
13:32 05.12.2025
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
В вопросе украинского урегулирования Индия выступает за долгосрочный мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
индия
украина
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди

Моди: Индия в вопросе украинского урегулирования выступает за долгосрочный мир

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. В вопросе украинского урегулирования Индия выступает за долгосрочный мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Что касается Украины, Индия выступает за мир, как мы и делали с самого начала. Мы приветствуем все усилия для нахождения мирного долгосрочного урегулирования этого вопроса", - сказал Моди в заявлении по итогам российско-индийских переговоров.
Моди заявил о готовности Индии помогать урегулированию на Украине
