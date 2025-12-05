https://ria.ru/20251205/indiya-2060059498.html
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
В вопросе украинского урегулирования Индия выступает за долгосрочный мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине, заявил Моди
