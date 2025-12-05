Россия и Индия продолжат взаимодействие в рамках G20, БРИКС и ШОС

Кроме того, РФ и Индия отметили важность наращивания усилий по борьбе с изменением климата и достижению целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.

"Стороны приветствовали проведение первого заседания Совместной российско-индийской рабочей группы по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития 10 сентября 2025 года в Нью-Дели в Республике Индии в рамках Меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Стороны договорились активизировать двусторонний диалог по вопросам применения механизмов статьи 6 Парижского соглашения, развития низкоуглеродных технологий и использования инструментов устойчивого финансирования", - отмечается в заявлении.