Россия и Индия продолжат взаимодействие в рамках G20, БРИКС и ШОС

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия договорились продолжить взаимодействие в рамках G20, БРИКС и ШОС по ключевым вопросам изменения климата.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках "Группы двадцати", БРИКС и ШОС по таким ключевым вопросам, как усилия по реформированию многосторонности, международных институтов экономического управления и многосторонних банков развития, содействие достижению Целей устойчивого развития в экономическом, социальном и экологическом измерениях, стимулирование экономического роста, повышение устойчивости международных цепочек поставок, включая поставки критически важных полезных ископаемых, соблюдение норм свободной и справедливой торговли и борьба с изменением климата", - говорится в документе.
Кроме того, РФ и Индия отметили важность наращивания усилий по борьбе с изменением климата и достижению целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.
"Стороны приветствовали проведение первого заседания Совместной российско-индийской рабочей группы по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития 10 сентября 2025 года в Нью-Дели в Республике Индии в рамках Меморандума о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Стороны договорились активизировать двусторонний диалог по вопросам применения механизмов статьи 6 Парижского соглашения, развития низкоуглеродных технологий и использования инструментов устойчивого финансирования", - отмечается в заявлении.
